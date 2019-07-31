30 июля 2019

Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция против изменения пенсионного законодательства в Перми, надпись на стене, ипотека, полиция, над ипотекою во ржи
Ипотеку можно будет не платить до шести месяцевФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах». Взять перерыв при выплате жилищного кредита можно только один раз.

Начавший действовать закон дает право россиянам, которые лишились работы или значительной части дохода взять перерыв в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка. «Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Льгота по оплате составит не более шести месяцев.

На время каникул для банков вводится запрет на изъятие преданного в залог единственного жилья заемщика. В пресс-службе Госдумы напомнили, что воспользоваться правом на «ипотечные каникулы» можно только один раз за период кредита, пишет RNS. Издание уточняет, что взять «ипотечные каникулы» и не испортить свою кредитную историю можно тем, кто стоит как безработный в службе занятости, стал инвалидом 1 или 2 группы, член семьи, в которой увеличилось количество иждивенцев с одновременным снижением дохода более чем на 20%, а также те, кто более двух месяцев находится на больничном.

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© Служба новостей «URA.RU»
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