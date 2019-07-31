Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»

Ипотеку можно будет не платить до шести месяцев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах». Взять перерыв при выплате жилищного кредита можно только один раз.

Начавший действовать закон дает право россиянам, которые лишились работы или значительной части дохода взять перерыв в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка. «Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Льгота по оплате составит не более шести месяцев.