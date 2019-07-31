Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»

Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах». Взять перерыв при выплате жилищного кредита можно только один раз.
Начавший действовать закон дает право россиянам, которые лишились работы или значительной части дохода взять перерыв в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка. «Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Льгота по оплате составит не более шести месяцев.
На время каникул для банков вводится запрет на изъятие преданного в залог единственного жилья заемщика. В пресс-службе Госдумы напомнили, что воспользоваться правом на «ипотечные каникулы» можно только один раз за период кредита, пишет