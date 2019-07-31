В «Турпомощи» объяснили гибель десятков россиян в Турции

Чтобы россияне тщательнее следили за здоровьем на отдыхе, их нужно шокировать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Массовая гибель россиян в турецкой Анталье в 2019 году объясняется тем, что туристы не могут адекватно оценить состояние своего здоровья. Такое мнение высказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Каждый раз нужно готовиться к поездке, в частности — посещать врача. В первую очередь, это касается людей выше среднего возраста», — приводит слова Осауленко VSE42.Ru. Он отметил, что причина гибели туристов из России на курортах — неверное понимание того, что из себя должен представлять отдых. «Курорт не заставляет нас надрывать здоровье и часто подходить к бару», — цитирует его агентство Nation News.

По словам эксперта, избежать массовой гибели можно, воздействуя на россиян шоковой информацией. «Жизнь каждого человека не имеет цены, и если брать безусловные величины, то это шокирует, поэтому я считаю, что нужно озвучивать количественные показатели», — говорит Осауленко.

Объединение «Турпомощь» создавалось для помощи туристам в экстренных случаях на отдыхе за рубежом.

Ранее генконсул России Олег Рогоза заявил, что количество россиян, которые погибли на турецких курортах, исчисляется десятками. Россияне зачастую злоупотребляют алкоголем на отдыхе, отметил Рогоза. Позже главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков и исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев объяснили «URA.RU», что смерь туристов на курорте связана с системой «все включено».