Главный спонсор строительства пермского фонтана, в котором калечатся дети, скрывает доход

Последний отчет фонда «Содействие — XXI век» на сайте минюста опубликован в мае 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век», на чьи деньги построен новый небезопасный фонтан в центре Перми, уже несколько лет не раскрывает отчетность. По данным «URA.RU», на сайте министерства юстиции обязательная информация о деятельности фонда отсутствует более пяти лет.

«Учредитель не несет ответственность за действия директора. Я раз в полгода подписываю отчет дирекции о том, что они сделали. В нюансы я не вникаю совсем», — пояснил «URA.RU» единственный учредитель фонда, режиссер Павел Печенкин. Он уточнил, что не знает, почему в министерство юстиции не передают отчеты о деятельности фонда.

Директор Елена Найданова по указанному в регистрационных документах телефону на звонки корреспондента «URA.RU» не ответила. Других контактных данных в открытом доступе нет.

По данным картотеки СБИС, ежегодные обороты фонда составляют сотни миллионов рублей, например, в 2017 году на счет поступило 1 млрд 147 млн. рублей, потрачено — 850 млн. рублей. На что эти средства расходуются и откуда поступают в фонд, неизвестно. «URA.RU» направило запрос в министерство юстиции с просьбой пояснить информацию о деятельности фонда.