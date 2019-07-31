Счетная палата объяснилась за критику пенсионной реформы

Счетная палата РФ объяснила смысл критики в адрес пенсионной реформы, которую высказала аудитор ведомства Светлана Орлова. Специалисты лишь оценили исполнение положений Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Счетной палаты
«Счетная палата не высказывает критику в адрес пенсионной реформы, а на основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оценивает исполнение основных положений стратегии», — сообщил собеседник агентства. По его словам, реализация мер, предусмотренных документом, может позитивно отразиться на пенсионной системе страны.
Счетная палата уже направила рекомендации по совершенствованию реформы для «активизации дальнейшей работы». То, что ведомство пытается «продвинуть» систему Индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в Счетной палате не подтвердили. «Соответствующие законодательные инициативы в Счетную палату не поступали. Оценить предлагаемые изменения в накопительной составляющей пенсионной системы с точки зрения их влияния на права застрахованных лиц не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова раскритиковала пенсионную реформу, указав, что создать эффективную систему в стране не удалось. По ее словам, стратегия, которая реализуется в стране с 2013 года, никак не повлияла на уровень пенсий россиян. Позже эксперты высказали «URA.RU» мнение, что таким образом ведомство хочет ускорить реализацию реформы.