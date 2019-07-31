Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты. Об этом говорится в исследовании компании BIT, которая разработала применяемую в сетевых супермаркетах систему распознавания лиц.
«В 2019 году самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь и морепродукты. Из косметики их внимание чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век», — приводит РБК выводы аналитиков.
На публикацию данного рейтинга уже отреагировала российская телеведущая Ольга Скабеева. «Грустная какая статистика», — написала журналистка в своем telegram-канале.
Ранее эксперты провели исследование, которое помогло составить портрет типичного магазинного вора в России. Это пьяный мужчина (доля женщин около 22 процентов) в возрасте от 18 до 35 лет (таких большинство — около 60 процентов), у которого нет постоянного дохода, но уже есть опыт подобных преступлений. Средняя сумма кражи — тысяча рублей.