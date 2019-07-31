Телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за «истерию» на фоне лесных пожаров в Сибири. Мнение артист высказал на площадке Instagram.
«То, что происходит в соцсетях, не имеет никакого отношения к борьбе за экологию», — эмоционально обращается к своим подписчикам Галкин. «Еще год назад горело такое количество сибирских лесов, и два года назад, но тогда не модно было об этом заботиться в соцсетях, не было гламурных девиц, которые выставляли свои „охи“ и „ахи“ по этому поводу», — добавил он.
«Пройдет месяц, пожары потушит обычный дождь, и вы об этом забудете. А чиновники прилетели не с Марса, это такие же люди, которые вами бездарно управляют. Заботятся так, как представляют возможным и как им позволяет совесть», — резюмировал Галкин. Телеведущий также призвал свою публику заботиться об экологии самим. По его словам, беречь природу нужно начинать заранее. «Массовый психоз, истерия начинается, когда происходит в России какая-то катастрофа», — сказал он.
Телеведущий заступился за чиновников и спасателей, которые не тушат лес из-за нехватки финансов. «Эти 3 млн гектаров не могут быть потушены, потому что у нас нет ни мощностей, ни финансов для этого, ни человеческих ресурсов», — говорит телеведущий. Он подчеркнул, что неуместны в данном случае и упреки пользователей в адрес властей, которые оказывают помощь в тушении пожаров в Сирии и Греции, так как площадь сибирских пожаров «ничуть не меньше, чем территории государств».
Лесные пожары охватили территорию порядка 3 млн гектаров сибирского леса. Из-за этого режим ЧС введен в Красноярском крае (горит 1 млн гектаров), Иркутской области (600 тыс. гектаров), Бурятии и Якутии, уточняет RT.