30 июля 2019
29 июля 2019

В сургутской ГИБДД после череды скандалов меняют начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета в Думе города. Сургут, чеурин михаил
На Михаила Чеурина и его заместителя жаловались в Следственный комитетФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ГИБДД Сургута свой пост покидает начальник инспекции, майор полиции Михаил Чеурин. Информацию об уходе подтвердили в окружном УМВД.

«Чеурин с завтрашнего дня уходит в отпуск с последующим выходом на пенсию», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.

Чеурин в этой должности проработал меньше года. О его возможном увольнении собеседники агентства заговорили после скандала, связанного с его подчиненным Романом Кузовлевым, на которого инспекторы сургутской ГИБДД пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Полицейские считали, что требования Кузовлева противоречат законодательству, а издаваемые приказы невыполнимы.

После этого в сургутской полиции началась проверка. Официальные источники отказываются связывать уход Чеурина со скандалом, но инсайдеры агентства убеждены, что дело именно в этом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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