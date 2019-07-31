В сургутской ГИБДД после череды скандалов меняют начальника

В ГИБДД Сургута свой пост покидает начальник инспекции, майор полиции Михаил Чеурин. Информацию об уходе подтвердили в окружном УМВД.
«Чеурин с завтрашнего дня уходит в отпуск с последующим выходом на пенсию», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.
Чеурин в этой должности проработал меньше года. О его возможном увольнении собеседники агентства заговорили после скандала, связанного с его подчиненным Романом Кузовлевым, на которого инспекторы сургутской ГИБДД пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Полицейские считали, что требования Кузовлева противоречат законодательству, а издаваемые приказы невыполнимы.
После этого в сургутской полиции началась проверка. Официальные источники отказываются связывать уход Чеурина со скандалом, но инсайдеры агентства убеждены, что дело именно в этом.