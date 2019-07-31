Экс-губернатора Дубровского лишили последнего поста в Челябинской области

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский потерял пост председателя движения «За возрождение Урала» (ЗВУ), которое традиционно возглавляют главы регионов. Исполнять его обязанности будет первый зампред движения Юлия Капкова.
«Мы три месяца ждали, что Борис Александрович [Дубровский] хоть как-то проявит отношение к движению, которое возглавлял. Однако он на связь не вышел, а сам на звонки не отвечает, телефоны отключены. Поэтому на расширенном заседании президиума совета решено было временно поручить руководство мне», — сообщила «URA.RU» Капкова.
Полноправного председателя движение обретет после отчетно-выборной конференции. «Ее предполагалось провести в июле, но решили перенести на сентябрь или октябрь, после выборной кампании», — пояснила Капкова.
ЗВУ действует с 1994 года, движение обеспечило победу первого избранного челябинского губернатора Петра Сумина в 1996 году. Он оставался лидером движения до 2010 года, когда его в этом качестве сменил Михаил Юревич. Затем пост перешел «по наследству» к Борису Дубровскому, который рассчитывал использовать ЗВУ на перевыборах 2019 года. Но 19 марта президент Владимир Путин отправил его в отставку, назначив врио губернатора первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. Последний, в отличие от предшественников, в отношении к движению не определился.