Опубликованы фото роскошных могил самых авторитетных воров в законе

Журналисты составили список самых шикарных могил российских криминальных авторитетов, опубликовав фото захоронений. В него вошли могилы Деда Хасана (Аслана Усояна), Ровшана Ленкоранского (Ровшана Джаниева), Япончика (Вячеслава Иванькова) и других воров в законе.

Подробный материал, в котором рассказывает о том, где похоронены Дед Хасан, Япончик, Ровшан Ленкоранский и какие памятники установлены на их роскошных могилах, опубликовала «Эспресс газета».

«Могилу Деда Хасана, расположенную на московском Хованском кладбище, именуют некрополем: в центре мраморной площадки — фигура мужчины в окружении двух плит с именем и эпитафией в стихах», — отмечает издание. Убитый в 2016 году в Стамбуле криминальный авторитет Ровшан Ленкоранский похоронен в Азербайджане на кладбище Сардыхал: там находится огромный памятник вору в законе.

Авторитет Япончик похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Раньше на его могилу даже водили платные экскурсии. Шикарная могила другого «вора в законе» — Хикмета Сабирабадского — расположена в Азербайджане. Памятник на его могиле изображает авторитета сидящим на золоченом кресле-троне.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в мае на Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятники авторитетным представителям ОПС «Уралмаш». Тогда со своих мест исчезли постаменты с бронзовыми бюстами первого лидера сообщества Григория Цыганова, убитого в 1993 году Сергея Иванникова, а также погибшего в 2005 году при загадочных обстоятельствах в СИЗО №1 Александра Хабарова. В конце июня на кладбище вернули памятники лидерам ОПС «Уралмаш».

Так до недавнего времени выглядел памятник экс-лидерам ОПС «Уралмаш» в Екатеринбурге

Фото: читатели «URA.RU»