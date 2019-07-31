В ПФР назвали максимальный размер прибавки работающим пенсионерам

С 1 августа ежемесячные выплаты пересчитают 14 миллионам россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом максимальная надбавка, на которую смогут рассчитывать работающие пенсионеры, составит 261 рубль и 72 копейки.
«Августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии, — говорится в сообщении. — Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля». Всего на перерасчет выплат работающим пенсионерам выделено 10,6 млрд рублей.
Кроме того, с 1 августа будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Однако данные пособия, как уточняется, будут зависеть не от работы получателя пенсии, а от инвестирования средств управляющими компаниями.
Ранее сообщалось, что повышение выплат работающим пенсионерам в этом году не превысит трех пенсионных коэффициентов. При этом те, кто оформил пенсии в 2019 году, смогут рассчитывать на прибавку лишь через год.
В мае в Госдуму РФ был внесен законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам, напоминает