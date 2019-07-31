Названа причина взрыва на главном оборонном заводе Прикамья

Причиной взрыва на Пермском пороховом заводе, при котором пострадали пять человек, стала детонация специзделия. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Олег Миргородский.
«[Инцидент произошел] при детонации специзделия, при работе с ним», — передает ТАСС слова Миргородского. Однако он не уточнил, какое конкретно изделие взорвалось. По его словам, говорить о сумме ущерба сейчас преждевременно, ее определят позже.
По данным «URA.RU», на территорию предприятия прибыли сотрудники регионального Следственного управления Следственного комитета. В ведомстве агентству заявили, что прокомментируют ситуацию позже. В отделе кадров завода говорить об инциденте отказались.
Ранее на Пермском пороховом заводе время демонтажа оборудования произошел взрыв без последующего горения и угрозы населению. В результате ЧП пострадали пять человек: двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, один из них получил ожоги 35% тела, второй 60%.
Пермский пороховой завод является крупнейшим предприятием оборонно-промышленного комплекса региона. Его история началась в 1934 году, а в годы Великой Отечественной войны предприятие выпускало порох и заряды для крупнокалиберной артиллерии. Сейчас компания изготовляет заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО и порох для стрелкового оружия.