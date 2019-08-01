Россия не будет платить миллиарды «Нафтогазу» из-за Крыма

Госкорпорация Украины потеряла активы в Крыму Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Россия не заплатит украинской госкорпорации «Нафтогаз» 5,2 миллиарда долларов за то, что компания потеряла активы в Крыму. Об этом заявили в Минюсте РФ.

«Россия подала заявление о намерении оспорить оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, представленную в гаагский арбитраж „Нафтогаз“», — цитирует « Федеральное агентство новостей » сообщение Минюста.

Любое арбитражное решение по иску украинской компании, связанное с присоединением Крыма, не признается Россией, напомнили в ведомстве. Более того, у гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение таких исков, считают в Минюсте. Россия оспорит решение гаагского трибунала в Верховном суде Швейцарии.

В марте в арбитражном суде Гааги признали, что Москва должна выплатить украинской госкорпорации «Нафтогаз» 5,2 миллиарда долларов — компания потеряла активы на крымском полуострове. Это случилось в 2014 году, когда Крым стал частью России по результатам референдума, который провели среди жителей полуострова. Украина назвала действия РФ оккупацией, напоминает агентство Nation News.