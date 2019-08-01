31 июля 2019

Россия не будет платить миллиарды «Нафтогазу» из-за Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, часы на башне, город москва, кремль
Госкорпорация Украины потеряла активы в КрымуФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Россия не заплатит украинской госкорпорации «Нафтогаз» 5,2 миллиарда долларов за то, что компания потеряла активы в Крыму. Об этом заявили в Минюсте РФ.

«Россия подала заявление о намерении оспорить оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, представленную в гаагский арбитраж „Нафтогаз“», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение Минюста.

Любое арбитражное решение по иску украинской компании, связанное с присоединением Крыма, не признается Россией, напомнили в ведомстве. Более того, у гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение таких исков, считают в Минюсте. Россия оспорит решение гаагского трибунала в Верховном суде Швейцарии.

В марте в арбитражном суде Гааги признали, что Москва должна выплатить украинской госкорпорации «Нафтогаз» 5,2 миллиарда долларов — компания потеряла активы на крымском полуострове. Это случилось в 2014 году, когда Крым стал частью России по результатам референдума, который провели среди жителей полуострова. Украина назвала действия РФ оккупацией, напоминает агентство Nation News.

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