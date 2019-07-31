«Нафтогаз» потребовал с России миллиарды долларов за Крым

Украинская группа компаний «Нафтогаз» подала иск против Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте организации.
«НАК „Нафтогаз Украины“ и предприятия, входящие в группу „Нафтогаз“, в конце июня подали в трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы „Нафтогаз“ в Крыму», — говорится в сообщении компании от 31 июля. По заявлению компании, сумма иска составила 5,2 млрд долларов.
Дело «Натфогаза» против РФ было разделено на два производства. Ранее в Гааге признали потерю активов компании при возвращении Крыма в состав России. Теперь в «Натфогазе» ожидают решения по размеру компенсации. После принятия частичного решения о взыскании с России компенсации в восемь млрд долларов Минюст РФ заявил, что не будет признавать решение суда.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором более 95% жителей Крыма и Севастополя захотели стать частью РФ, напоминает агентство Nation News.