Милонов потребовал запретить Rammstein въезд в РФ после поцелуя на сцене

Депутат Виталий Милонов полагает, что немецкая рок-группа оскорбила всех россиян Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен потребовать запретить немецкой рок-группе Rammstein въезд в Россию. Поводом для этого стал поцелуй участников коллектива на концерте в Москве.

«Я считаю, что их больше нельзя пускать в Россию. Пусть они ездят в другие страны — Польшу, Литву, Голландию, да хоть в Украину. А вот в нашей стране выступать им теперь нельзя. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в российский МИД», — заявил парламентарий в беседе в корреспондентом «URA.RU».

Вместе с тем Милонов считает, что участников Rammstein вряд ли удастся привлечь к ответственности за нарушение закона о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних, так как концерт музыкантов имел маркировку «18+». «Тут вряд ли есть возможность добиться возбуждения дела, так как на этом концерте, насколько я понимаю, присутствовали лишь совершеннолетние граждане, извращенцы всякие. Тут нужно просто ставить вопрос о том, что в Россию этих так называемых „певцов“ пускать больше нельзя. Своим поступком они оскорбили всех нормальных россиян», — уточнил депутат Госдумы.

Ранее немецкая рок-группа Rammstein на своем выступлении в Москве выразила поддержку секс-меньшинствам поцелуем гитаристов. Фотографию с Паулем Ландерсом и Рихардом Круспе опубликовали на официальной странице коллектива в Instagram, передает «Национальная служба новостей». «Россия, мы любим тебя!» — написали Rammstein спустя два дня после концерта, сопроводив пост в соцсети провокационным снимком.