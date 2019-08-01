Синоптики предупредили россиян об аномально холодном августе

В ряде регионов страны начало августа будет холодным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале августа в некоторых регионах РФ установится аномально холодная температура, сообщили журналистам в Гидрометцентре.

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — передает «Российская газета». Средняя температура ниже нормы ожидается также в Приволжском федеральном округе.

На юге европейской территории страны синоптики прогнозируют температуру близкую к норме, но количество осадков будет меньше средних многолетних значений. Вместе с тем воздух прогреется больше обычного на востоке Ямала, Югры, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье, уточняет RT.

Комфортные 25-32 градуса тепла прогнозируют в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края.