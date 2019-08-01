Челябинск возглавил рейтинг городов с самыми плохими дорогами

Качество дорог в столице Южного Урала назвали самым низким в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские дороги признаны худшими в России. Это следует из рейтинга российских городов с самыми плохими дорогами, который составило агентство Zoom Market.

«По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2019 года, самые плохие дороги в: Челябинске, Махачкале и Омске», — отмечают авторы рейтинга.

Шестое место место в рейтинге городов России с самыми плохими дорогами заняла Пермь, а 15-ю строчку — Екатеринбург. Москва оказалась в списке на 25-м месте. Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.

Составившее данный рейтинг маркетинговое агентство Zoom Market было основано в 2008 году. Основной специализацией компании являются социологические опросы и маркетинговые исследования.

Ранее Тюмень была официально признана абсолютным лидером рейтинга российских городов с лучшими дорогами по итогам 2018 года. Наиболее низкие оценки получили Саратов, Рязань и Владивосток. Челябинск в лидерах антирейтинга худших дорог страны до этого никогда не фигурировал.