В Кургане коммунистку, которая призывала к восстановлению СССР, выпустили из психбольницы

Любовь Кудряшова выписалась из больницы Фото со страницы Сергея Еремина в Facebook

Курганская коммунистка Любовь Кудряшова, которую обвиняют в экстремизме, выписалась из психоневрологического диспансера, куда ее поместили по решению суда. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее соратник по партии Сергей Еремин.

«31 июля — после месячного заточения ввиду „возникших сомнений“ у следователя ФСБ, без связи, без права встреч и посещений, без права выхода на свежий воздух, в окружении умалишенных пациентов Курганской психоневрологической больницы — Любовь Александровна Кудряшова была признана комиссией удивительно вменяемой и выпущена на свободу», — написал Еремин. Также он приложил фото удостоверения, согласно которому Кудряшова является кандидатом в депутаты Куртамышской городской думы. Получить комментарий у Любови Кудряшовой не удалось — ее телефон недоступен для звонков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении Кудряшовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Агентство подробно рассказывало, как движение за восстановление прав граждан СССР продает курганцам справки с печатью «Курганского облисполкома» и переписывается с зарубежными дипмиссиями. Позже Кудряшовой предъявили новое обвинение в призывах к террористической деятельности.