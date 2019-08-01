Зауральский «министр» получил сигнал от прокурора из-за мусорной реформы

Андрей Саркисов получил прокурорское предостережение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента природных ресурсов Курганской области Андрей Саркисов получил предостережение от природоохранного прокурора о недопустимости срыва сроков внедрения в регионе мусорной реформы. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Курганская область должна перейти к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами до 1 января 2020 года, напоминают в прокуратуре. За накопление и сбор твердых коммунальных отходов в Зауралье отвечает департамент природных ресурсов. «Установлено, что в настоящее время… нарушаются закрепленные в плане сроки перехода [к новой системе обращения с ТКО]», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Зауралья не смогли найти желающих участвовать в конкурсе по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Мы не можем нарушать конкурсные процедуры или принуждать кого-либо к участию в конкурсе», — заявил Саркисов в разговоре с «URA.RU». Он подтвердил, что получил предостережение прокурора. По словам чиновника, в настоящее время объявлен новый конкурс по отбору регоператора, результаты которого будут известны 9 августа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в регионе разработали новую схему по обращению с ТКО, в которой ушли от идеи свозить весь мусор на один полигон и запланировали 11 объектов размещения отходов по всей области. Это позволит сделать перевозку мусора менее затратной. В конце 2018 года озвучивался тариф в 134 рубля с человека, однако тогда реализацию проекта по переходу к единому регоператору остановили по настоянию врио губернатора Вадима Шумкова, который заявил, что регион не готов к перевозке и переработке мусора по новым правилам.