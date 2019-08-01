В России стали чаще увольнять за коррупцию после утраты доверия. Об этом заявил начальник надзора за исполнением законов о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий.
«В 2018 году прокуратура уволила 1,3 тысячи должностных лиц, а за последние три года — больше 3 тысяч», — приводят РИА «Новости» слова Русецкого, которые прозвучали на открытом интерактивном форуме «Вместе против коррупции».
Чаще всего уволенные за коррупцию скрывают сведения о доходах и расходах, а также нарушают запрет на предпринимательскую деятельность, пояснил он. В нынешнем году, по его словам, уже уволены 470 человек.
Ранее «URA.RU» писало о громких коррупционных скандалах. Одним из таких случаев стало дело бывшего полковника Дмитрия Захарченко, который занимал пост главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД. Полковника задержали в 2016 году и обвинили в получении взятки в размере семь миллионов рублей. У него дома нашли 8,5 млрд рублей. Все имущество, включая золотой слиток весом в полкилограмма, было конфисковано. Суд приговорил его к 13 годам колонии, лишил его всех званий и оштрафовал на 118 миллионов рублей, напоминает «Национальная служба новостей».