Следователи выявили самых активных участников беспорядков в Москве

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Несанкционированная акция против изменения пенсионного законодательства в Перми, арест, полиция, задержание, несанкционированный митинг
Следователи пообещали, что задержания будут продолжатьсяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Следственный комитет сообщил о задержании пятерых организаторов и участников массовых беспорядков 27 июня в Москве. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанных.

«В настоящее время задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР. По данным ведомства, к организации массовых беспорядков и участии в них причастны не менее десяти человек, поэтому задержания будут продолжаться, уточняет RT.

Доказательства причастности к незаконной акции у следователей уже имеются, отмечают в СКР. По информации следователей, от действий участников акции пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия. Кроме того, причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

Ранее сообщалось, что митинг 27 июля был посвящен тому, что так называемых «независимых кандидатов» не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. В Мосгоризбиркоме посчитали, что те намеренно сфабриковали подписи избирателей в свою поддержку. В день акции полиции пришлось задержать более тысячи человек.

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