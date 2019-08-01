Росстат подсчитал, сколько пенсионеров бросили работу после отмены индексации пенсий

За четыре года количество работающих пенсионеров в России сократилось на пять миллионов человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По данным аналитиков, причина кроется в отмене индексации пенсий для работающих пожилых людей.
«Уменьшение составило 35%. Если в 2015 году трудовую деятельность продолжали около 15 млн россиян пенсионного возраста, то сейчас их около 10 млн», — пишет
Количество работающих пенсионеров начало сокращаться с 2016 года, когда в силу вступил закон «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов». Документ отменил индексацию пенсий для людей, вышедших на заслуженный отдых, но продолжающих трудиться.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 августа 14 миллионам российским пенсионерам пересчитают ежемесячные выплаты. При этом максимальная надбавка для работающих пожилых людей составит 261 рубль. Всего на перерасчет выплат работающим пенсионерам выделено 10,6 млрд рублей.