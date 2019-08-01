01 августа 2019

Росстат подсчитал, сколько пенсионеров бросили работу после отмены индексации пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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С 2016 года количество работающих пенсионеров в России сократилось на третьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За четыре года количество работающих пенсионеров в России сократилось на пять миллионов человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По данным аналитиков, причина кроется в отмене индексации пенсий для работающих пожилых людей.

«Уменьшение составило 35%. Если в 2015 году трудовую деятельность продолжали около 15 млн россиян пенсионного возраста, то сейчас их около 10 млн», — пишет News.ru. Специалисты уточнили, что работающих пожилых женщин гораздо больше, чем мужчин — 65,3% и 34,7% соответственно. При этом такое соотношение за четыре года практически не изменилось.

Количество работающих пенсионеров начало сокращаться с 2016 года, когда в силу вступил закон «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов». Документ отменил индексацию пенсий для людей, вышедших на заслуженный отдых, но продолжающих трудиться.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 августа 14 миллионам российским пенсионерам пересчитают ежемесячные выплаты. При этом максимальная надбавка для работающих пожилых людей составит 261 рубль. Всего на перерасчет выплат работающим пенсионерам выделено 10,6 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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