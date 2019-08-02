Япония пригрозила последствиями из-за поездки Медведева на Курилы

Посещение Курильских островов грозит руководству России «ответом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Поездка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Курильские острова вызвала протест в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

«Поездки российских официальных лиц на четыре северных острова (Курильских — прим ред.) противоречит позиции нашего правительства», — цитирует Сугу ТАСС. «Мы ответим надлежащим образом», — заявил японский политик.

Медведев 2 августа прилетел на остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды. Там он провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, уточняет РИА «Новости». Премьер призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах.

Япония оспаривает принадлежность России четырех Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи с момента окончания Второй мировой войны, когда территории вошли в состав СССР. Время от времени со стороны Токио появляются провокации. Так, в июле на саммите G20 в Осаке Курилы были представлены как часть Японии, напоминает «Национальная служба новостей». Москва выразила ноту протеста.