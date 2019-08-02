Медведев ответил японцам, протестующим против его поездки на Курилы

По мнению Дмитрия Медведева, вопрос о принадлежности Курил не подлежит обсуждению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства РФ. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — приводит РИА «Новости» слова Медведева. По словам главы федерального кабмина, никаких согласований с Японией поездок российских чиновников на Курильские острова не требуется.

Ранее поездка Дмитрия Медведева на Курилы вызвала у японских властей серьезное недовольство. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга пообещал дать на это адекватный ответ, не исключив введения каких-либо санкций против России. Кроме того, в ближайшее время нота протеста по поводу визита Медведева на Курилы может быть направлена в МИД РФ.

Медведев 2 августа прилетел на остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды, и провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Четыре острова Южных Курил перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония до сих пор называет Курильские острова «временно оккупированными северными территориями». Такая позиция Токио в этом вопросе остается основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны, считают российские власти. Россия за последние годы неоднократно указывала, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.