Немецкие байкеры влюбились в Россию после поездки в Екатеринбург

Немецкие байкеры остались довольны путешествием (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Байкеры из германского мотоклуба Dübener Heideподелились восторгом от поездки в Россию. Мотоциклисты совершили трехнедельное путешествие из своего родного города Лаусиг (федеральная земля Саксония) в Екатеринбург и обратно.

Впечатлениями от поездки байкеры поделились с газетой Leipziger Volkszeitung. Главное из них — Россия очень гостеприимная. «Везде нас принимали восторженно», — отметил один из путешественников. «Воспринимали словно райских птиц», — добавил другой.

Гости из Германии проехали в целом 11 тысяч километров. В Москве они прогулялись по Красной площади и встретились с «Ночными волками», чей лидер Александр «Хирург» Залдостанов устроил им экскурсию, пишет деловая газета «Взгляд». Из Екатеринбурга куда мотоциклисты добрались без поломок, они повернули домой.

Немецкие байкеры признаются, что влюбились в Россию и хотят повторить путешествие «в эту прекрасную страну».