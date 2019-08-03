02 августа 2019
01 августа 2019

Выяснились подробности убийства сотрудника ФСБ в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе не имеет отношения к потасовкеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Потасовка, в результате которой, по данным источника, погиб сотрудник ФСБ, произошла в Кургане через дорогу от Play Cafe, а не в самом заведении, как сообщалось ранее. Об этом «URA.RU» рассказал сотрудник Play Cafe.

«Наше кафе никакого отношения к потасовке не имеет. Инцидент произошел через дорогу. Кто-то из прохожих сообщил в полицию», — рассказал сотрудник кафе, который попросил не раскрывать свое имя.

Драка случилась в три часа ночи в Кургане на улице Пичугина. По данным источника, в результате потасовки от ножевого ранения погиб сотрудник ФСБ. При этом в пресс-службе УФСБ по Курганской области опровергли участие сотрудников силовых структур в драке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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© Служба новостей «URA.RU»
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