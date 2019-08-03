Выяснились подробности убийства сотрудника ФСБ в Кургане

Кафе не имеет отношения к потасовке
Потасовка, в результате которой, по данным источника, погиб сотрудник ФСБ, произошла в Кургане через дорогу от Play Cafe, а не в самом заведении, как сообщалось ранее. Об этом «URA.RU» рассказал сотрудник Play Cafe.
«Наше кафе никакого отношения к потасовке не имеет. Инцидент произошел через дорогу. Кто-то из прохожих сообщил в полицию», — рассказал сотрудник кафе, который попросил не раскрывать свое имя.
Драка случилась в три часа ночи в Кургане на улице Пичугина. По данным источника, в результате потасовки от ножевого ранения погиб сотрудник ФСБ. При этом в пресс-службе УФСБ по Курганской области опровергли участие сотрудников силовых структур в драке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».