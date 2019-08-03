Уральский регион вошел в число лидеров по количеству больных ВИЧ

Пермский край оказался в тройке лидеров по числу ВИЧ-инфицированных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский край вошел в тройку российских регионов с наибольшим числом пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это следует из отчета Минздрава РФ о распространении инфекции в стране за последние 10 лет.

По данным медицинского ведомства, в Пермском крае зафиксировано 152,1 случая с ВИЧ на 100 тысяч населения. Больше только в Иркутской (200,6) и Кемеровской области (165), передает телеканал 360. Меньше всего ВИЧ-инфицированных в Дагестане (8,1), Ингушетии (8,2) и Калмыкии (8,4).

Всего с 2008 по 2018 год число пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ в России увеличилось почти в 1,5 раза. По информации Минздрава, в прошлом году такой диагноз поставили 85,9 тысячи человек. 10 лет назад эта цифра была в 1,5 ниже — 58,5 тысячи человек.

Ранее Роспотребнадзор включил уральские города в число лидеров по заболеваемости ВИЧ. В частности, тяжелая ситуация сложилась в нескольких городах Большого Урала — Североуральске, Кировграде, Верхнем Уфалее и Березниках. Там число ВИЧ-инфицированных превышает среднероссийские показатели в 2-4 раза.