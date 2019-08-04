Появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси

В результате ДТП погибли два человека Фото: отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области

В интернете появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где столкнулись несколько автомобилей и расплющило такси. Инцидент произошел около 5:40 часов на перекрестке улиц Малышева и Московской. В результате аварии погибли два человека.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия аварии. В частности, из автомобиля KIA Rio спасатели извлекают пострадавших. Также видно, что от сильного удара автомобиль Lada (такси Uber) оказался смят, его водитель и пассажир погибли.

Авария произошла по вине водителя KIA Rio, который двигался по улице Малышева со стороны Шейкмана в сторону Московской. Не справившись с управлением, он столкнулся сначала с автомобилем SsangYong, а после с Lada, которые стояли на перекрестке. От удара отечественный автомобиль отбросило на Toyota Avensis, который, в свою очередь, столкнулся Volkswagen Polo. По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, несколько человек госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.