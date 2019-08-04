В Киеве спрогнозировали бегство половины украинцев за рубеж

Половина граждан Украины через несколько лет покинет родину. Об этом высказался глава национального министерства иностранных дел Павел Климкин.
«То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — передает украинский портал «Обозреватель» слова Климкина. В то же время министр заявил, что главной ценностью Украины являются люди, которые заслуживают свободу, справедливость, но также важно и их благосостояние.
Ранее сообщалось, что из-за экономических трудностей жители Украины массово переезжают в Польшу, пишет агентство Nation News. Миграция чаще всего происходит в приграничных сельских районах. О массовом бегстве украинцев из страны говорила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, напоминает «Пятый канал». По данным властей страны, при населении в 40 млн человек около 3,2 млн работают за границей, еще девять миллионов уезжают на сезонные заработки.