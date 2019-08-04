В США «успокоили» российские госкомпании насчет новых санкций

Министерство финансов США опубликовало директиву, разъясняющую, как будет применяться новый пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что ограничения не будут распространяться на российские госкомпании.
«Обнародованный документ разъясняет основные ключевые понятия новых ограничений», — говорится в документе. В директиве, к примеру, понятие «американский банк» трактуется как широкий круг финансовых компаний, передает агентство Nation News.
Помимо банков это могут быть инвесткомпании, негосударственные пенсионные фонды, брокеры ценных бумаг и прочие организации. Фактически под данное определение подпадают все виды финансовых компаний за исключением частных лиц.
Действия санкций затронут министерства, агентства или суверенные фонды РФ, в том числе Минфин, Фонд национального благосостояния и Банк России. При этом документ не запрещает американским инвесторам торговать на вторичном рынке российскими государственными ценными бумагами. К таковым относятся как рублевые облигации федерального займа, так и евробонды.
Ранее сообщалось, что новый пакет американских санкций закроет для России доступ к многосторонней банковской системе развития и американскому рынку по выпуску первичных выпусков суверенных долговых обязательств. Санкции были введены 2 августа указом президента США Дональда Трампа в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.