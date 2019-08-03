02 августа 2019

США раскрыли детали новых санкций против России

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Новые антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, вступят в силу с 19 августаФото: unsplash/

Новый пакет антироссийских санкций от США наложит ограничения на нерублевое долговое финансирование Москвы американскими банками. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Моргана Ортэгуса.

«Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию», — приводит слова Ортэгуса ТАСС.

Также Россия минимум на год лишится американских продуктов, использующихся при изготовлении химического и биологического оружия. «Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов [в рамках] двусторонней коммерческой деятельности с США», — добавили в Госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 2 августа ввел в отношении России новые санкции. Поводом для них стала история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в марте 2018 года. Вашингтон согласился с выводами следствия, согласно которым покушение на Скрипалей подготовили российские спецслужбы. Ограничения в отношении РФ вступят в силу с 19 августа и продлятся минимум 12 месяцев.

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