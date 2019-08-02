Трамп ввел новые санкции против России

Дональд Трамп решил наказать Россию за дело Скрипалей Фото: Официальный сайт «НАТО»

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американский лидер считает, что Россию нужно наказать за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году.

«Дональд Трамп уже подписал указ, вводящий против России санкции в связи с делом Скрипалей. Это второе подобное решение, ранее санкции за использование химоружия против Москвы уже вводились, но они были не слишком жесткими и скорее символическими», — сообщает американские издание Politico со ссылкой на источники в окружении главы Белого Дома.

Первый пакет ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в прошлом году. Этот документ предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химоружие.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре Солсбери 4 марта 2018 года. Предполагается, что их отравили ядовитым веществом «Новичок». Сразу после инцидента официальный Лондон обвинил в произошедшем Россию. Москва, в свою очередь, неоднократно опровергала свою причастность к случившемуся. Тем не менее, США приняли решение о введении 27 августа первого пакета санкций против РФ. Согласно американскому закону, ограничения должны вводиться в два этапа.