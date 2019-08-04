Виновники смертельного ДТП в Екатеринбурге не поняли, что убили людей

В аварии на перекрестке Малышева и Московской погибли два человека Фото: отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области

В Сети появилось видео разговора очевидца с виновниками аварии в Екатеринбурге, где столкнулись пять автомобилей и погибли два человека. По словам свидетеля, водитель иномарки, спровоцировавший инцидент, находился в неадекватном состоянии.

На кадрах ролика видно, водитель KIA Rio, и его пассажир зажаты в автомобиле, самостоятельно они не могут выбраться. Очевидец за кадром рассказывает, что их автомобиль «летел по Малышева под 200 км/час, „собрал“ два красных светофора и едва не задел еще три машины». Свидетель утверждает, что находящиеся в иномарке убили людей, на это пассажир машины удивленно спрашивает: «Где?». Ролик есть в распоряжении «URA.RU».

Очевидец также пообщался с водителем. «Ты понял, что ты человека убил?», — спросил свидетель. На это шофер ухмыльнулся, а его пассажир сказал: «Если бы ты попал в такую штуку… В смысле убили?». На всем протяжении ролика и пассажир, и водитель ведут себя неадекватно.

Смертельное ДТП произошло в половине шестого утра на перекрестке улиц Малышева и Московской. По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, водитель KIA Rio, виновник аварии, двигаясь по Малышева, не справился с управлением и въехал в автомобиль SsangYong, а после в Lada (такси Uber). Отечественная машина от удара влетела в Toyota Avensis, а та столкнулась с Volkswagen Polo. В результате аварии находящиеся в такси погибли. Троих пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.