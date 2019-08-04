Появилось видео, меняющее образ студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в массовых беспорядках

21-летний студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков провоцировал людей на участие в несанкционированных акциях и стычки с силовиками. Ролик с доказательством этого опубликовал политолог Армен Гаспарян. Жуков стал известен в конце этой недели: фото приятного молодого человека, сидящего в клетке в зале суда, активно репостилось в соцсетях с поддерживающими его комментариями.
В ролике, который разместил Гаспарян, видно, что Жуков призывает людей выходить на незаконные акции и в знак протеста перекрывать автомобильное движение, не позволяя проехать в том числе и машинам скорой помощи. «Перекрытие дорог — важнейшая тактика, которая словно перекрывает движение крови по телу города», — говорит Жуков.
2 августа Егор Жуков был арестован по делу о массовых беспорядках. При этом его арест вызвал наиболее широкое общественное обсуждение — в соцсетях и мессенджерах распространялась версия о необоснованности ареста. За блогера поручилась проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, а также студенты, выпускники и преподаватели ВШЭ, которые написали коллективное открытое письмо.
Не сумевшие собрать в свою поддержку подписи кандидаты выходят на несанкционированные акции протеста с середины июля. Организаторы митингов недовольны тем, что так называемых «независимых кандидатов» отказались регистрировать из-за ошибок в их подписных листах. К примеру, у 12 человек были обнаружены подписи ранее умерших людей, еще у 13 — заверения с несуществующими или недействительными паспортными данными. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заключил, что организаторы намеренно втягивают участников незаконных протестов в конфликты.
«У всех разные точки зрения. Моя задача как адвоката — защитить Егора в этом абсолютно политическом деле. Каждый на происходящее смотрит по-своему в зависимости от того, какую сторону он занял», — заявил адвокат Жукова Леонид Соловьев.
Знакомьтесь, Егор Жуков - один из организаторов провокаций на протестных акциях в Москве 27 июля. Именно такие люди как Егор ответственны за перекрытые дороги и опоздание скорых pic.twitter.com/EhgeUGjFXp— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 4, 2019