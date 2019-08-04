Мэр Собянин назвал цели организаторов незаконных акций в Москве

Организаторы несанкционированной акции, которая прошла в Москве 3 августа, хотели втянуть ее участников в беспорядки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — пояснил мэр Москвы. Также он подчеркнул, что незаконные митинги проводились не для людей, а «ради чьих-то политических и узкокорыстных целей».
Не прошедшие регистрацию в Мосгоризбиркоме кандидаты выходят на несанкционированные акции протеста с середины июля. Организаторы митингов недовольны тем, что так называемых «независимых кандидатов» отказались регистрировать из-за ошибок в их подписных листах. К примеру, у 12 кандидатов были обнаружены подписи ранее умерших людей, а у 13 кандидатов — заверения с несуществующими или недействительными паспортными данными.
Власти Москвы согласовали митинг на 10 и 11 августа, однако представители оппозиции проигнорировали это предложение и провели незаконную акцию 3 августа. В ходе ее проведения сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек, уточняет агентство Nation News. Как сообщал «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин, правоохранители при задержании протестующих вели себя «предельно адекватно и в рамках закона» несмотря на то, что некоторые участники протестов приносили с собой холодное и огнестрельное оружие.