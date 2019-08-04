Экономист оценил эффективность закона о страховании жилья от ЧС

Введение страхования жилья от чрезвычайных ситуаций может быть эффективным и может подтолкнуть к развитию страхового рынка. Такое мнение высказал экономист и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
«Я считаю этот закон очень важным и нужным. Он дает гарантию пострадавшим людям на компенсацию ущерба и заставляет развиваться страховой рынок, потому что это новый сегмент, новая услуга», — приводит слова эксперта агентство Nation News. По его словам, принятие закона откладывалось из-за неготовности страхового рынка России.
Необходимость подобной меры обсуждалась в течение нескольких лет. На введении страхования настаивало МЧС с начала 2010-х годов, когда российские регионы столкнулись с серьезными наводнениями. Масленников отмечает, что страховая система страны и сейчас может оказаться неготовой к выплатам в случае ЧС.
«Это серьезный повод для Центрального банка более пристально и внимательно посмотреть на состояние страхового рынка и принять все регулятивные меры для обеспечения долгосрочной стабильности компаний, работающих в этой сфере», — говорит экономист.
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Быстрее всего закон должен заработать в пилотных регионах, в число которых вошли Свердловская и Тюменская области, а также Пермский край. Субъекты РФ смогут разработать собственные программы добровольного страхования жилья.