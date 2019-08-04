03 августа 2019

В России вступил в силу закон, добавляющий еще одну строчку в платежку ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, платежка жкх, счета за оплату, деньги, квитанции об оплате
Эксперты уже ждут волну отказов от новой добровольной услугиФото: Владимир Андреев © URA.RU

С 4 августа вступил в силу закон, позволяющий гражданам получить компенсации, если жилье будет повреждено или уничтожено в результате чрезвычайных ситуаций. В число пилотных регионов, в которых закон должен заработать быстрее всего, вошли три уральских — Свердловская и Тюменская области, а также Пермский край.

«В перечень покрываемых рисков будет обязательно входить гибель жилья в результате чрезвычайных ситуаций», — передает РИА «Новости». Кроме того, дополнительную защиту можно будет приобрести на случай происшествий локального характера — пожара, взрыва газа, прорыва водопровода или отопления или падения летательных аппаратов.

Статья по теме
Сколько мы будем платить из-за новой строки в платежке ЖКХ

При этом регионы смогут разработать собственные программы добровольного страхования жилья. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, стоимость страховки от ЧС и бытовых рисков по региональной программе составит около 150-200 рублей в месяц.

При этом страхование является добровольным, и участие граждан в данной программе не является обязательным. Поскольку многие и так считают, что коммунальные платежи завышены, то эксперты ожидают волну отказов россиян от новой строки в платежных квитанциях, напоминает агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...