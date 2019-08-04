Алкоголь и наркотики: опубликованы подробности смертельной аварии в Екатеринбурге

Виновники смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге перед тем, как угнать машину друга, могли употреблять наркотики и алкоголь, сообщила в соцсетях знакомая мужчин.
«Парни в эту ночь отдыхали вместе с владельцем угнанной KIA. На посиделках якобы были алкоголь и наркотики. Затем владелец машины ушел, а ребята угнали KIA», — сообщает группа «Типичный Екатеринбург» со ссылкой на девушку. По данным знакомой виновников аварии, сейчас их родители пытаются максимально смягчить наказание.
По данным другого источника информационного сообщества, за рулем KIA находился 23-летний художник граффити. Вместе с ним ехал выпускник УрФУ 2018 года.
В ГИБДД Екатеринбурга «URA.RU» не подтвердили информацию о наркотиках, сказав, что анализы будут готовы позже. В госавтоинспекции отметили, что молодые люди из Kia являются ровесниками.
Смертельное ДТП произошло в 5:45 на перекрестке улиц Малышева и Московской. Водитель KIA Rio, спровоцировавший аварию, двигался по Малышева, но не справился с управлением и въехал сначала в автомобиль SsangYong, а затем в Lada (такси Uber). От сильного удара отечественное авто отлетело в Toyota Avensis, которая в свою очередь столкнулась с Volkswagen Polo.
В результате аварии погибли водитель и пассажир Uber. Трех человек госпитализировали. Позже появилась видеозапись с места аварии, где очевидец общается с виновником аварии. На кадрах ролика водитель KIA Rio и его пассажир находились в неадекватном состоянии. Позже стало известно, что автомобиль был угнан.