Виновники смертельного ДТП угнали автомобиль, на котором протаранили четыре машины

Молодые люди, устроившие смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, на котором устроили аварию. Об этом «URA.RU» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Автомобиль угнали с улицы 40 лет ВЛКСМ. Все обстоятельства инцидента выясняются», — пояснили в городском ведомстве. В инспекции уточнили, что в настоящее время угонщики находятся в больнице.
Смертельная авария произошла в половине шестого утра на перекрестке улиц Малышева и Московской. По информации пресс-службы городского отдела ГИБДД, водитель KIA Rio, ставший инициатором аварии, двигался по Малышева, не справившись с управлением, он врезался сначала в автомобиль SsangYong, а затем в Lada (такси Uber). От сильного удара машина по инерции протаранила Toyota Avensis, которая следом столкнулась с Volkswagen Polo.
В результате аварии погиб 25-летний водитель и 28-летний пассажир отечественного авто. Водитель KIA Rio отделался ушибом головного мозга, у его пассажира диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ребер. Пострадал и водитель Toyota Avensis, у него черепно-мозговая травма и ушибленная рана затылка.
Также появилась видеозапись с места аварии, где очевидец общается с виновником ДТП. На кадрах видно, что водитель KIA Rio и его пассажир находились в неадекватном состоянии.