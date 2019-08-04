03 августа 2019
02 августа 2019

Стало известно состояние выживших в смертельной аварии в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии на перекрестке улиц Малышева и Московской три человека находятся в больнице, двое погиблиФото: отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области

У водителя KIA Rio, который инициировал смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, медики диагностировали ушиб головного мозга. Его пассажир получил черепно-мозговую травму и перелом ребер. Об этом «URA.RU» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«У пассажира KIA Rio черепно-мозговая травма и перелом ребер. У водителя — ушиб головного мозга», — рассказали в городском ведомстве. У 32-летнего водителя Toyota Avensis врачи обнаружили черепно-мозговую травму и ушибленную рану затылка. В инспекции добавили, что водитель и пассажир KIA Rio одного возраста — им по 23 года.

Смертельное ДТП произошло в 5:45 часов на перекрестке улиц Малышева и Московской. По информации пресс-службы городского отдела ГИБДД, водитель KIA Rio, спровоцировавший аварию, двигался по Малышева, но не справился с управлением и въехал сначала в автомобиль SsangYong, а затем в Lada (такси Uber). От сильного удара отечественное авто отлетело в Toyota Avensis, которая в свою очередь столкнулась с Volkswagen Polo.

В результате аварии погибли водитель и пассажир такси Uber. Троих человек госпитализировали. Позже появилась видеозапись с места аварии, где очевидец общается с виновником аварии. На кадрах ролика водитель KIA Rio и его пассажир находились в неадекватном состоянии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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