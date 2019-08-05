На Ямале каждого двенадцатого кандидата не допустили до выборов

Ямальцы не увидят фамилии 16-ти кандидатов, которым отказали в выборах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

175 из 198 кандидатов продолжат участие в выборной кампании на Ямале. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном избиркоме. Политологи уверены: некоторые из кандидатов не прошли, так как решили сэкономить на специалистах по выборам.

«Всего выдвинулись 198 кандидатов. Семеро отменили свое выдвижение. Отказано 16 претендентам: трое не принесли документы, а у 13 человек были недостатки в сведениях — проблемы с подписными листами, судимости. 175 — продолжают избирательную гонку», — сообщили агентству в окружном избиркоме.

Политолог Евгений Забродин предположил, что проблема незарегистрированных кандидатов — излишняя экономия. «Одна из серьезных проблем — отсутствие культуры политического менеджмента. Кандидаты совершают нелогичные поступки — экономят на консультантах, технологах, юристах. Думают, что это все легко и просто, а это серьезный процесс. Эти ошибки политического менеджмента дают о себе знать», — считает Забродин.

Осенью в ЯНАО пройдет масштабная выборная кампания. Ямальцам предстоит избрать депутатов в думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Также пройдут довыбры в окружной парламент. За вакантное место в Заксобрании будут бороться пять кандидатов.