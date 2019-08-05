Минздрав посчитал экономические потери от онкологических заболеваний россиян

Экономические потери от онкологических заболеваний в 2011—2015 годах достигали ежегодно около 8,1 млрд долларов, сообщили специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. Расчеты строились на основе исследований, которые показали, что из-за рака женщины в среднем живут на 18 лет меньше, а мужчины — на 15.
В прогнозе до 2030 года специалисты указывают, что экономические потери от рака легкого и рака молочной железы должны снизиться, а от рака шейки матки и опухолей головы и шеи — повыситься, пишет «
Эксперты отметили, что наиболее значительные экономические потери наблюдались в 2011—2015 годах из-за преждевременной смерти у мужчин от рака легкого (1,2 млрд долларов) и рака молочной железы у женщин (64 млн рублей). Далее у мужчин идет смертность от рака желудка (52 млн рублей), а у женщин рака шейки матки (34 млн рублей).
Экономические потери России от преждевременной смерти от рака, как ожидают исследователи, в 2030 году составят 5,7 млрд долларов или 0,14% ВВП. Барчук отметил, что эти данные должны быть учтены при разработке нацпрограмм, направленных на снижение показателей преждевременной смертности.