04 августа 2019

Минздрав посчитал экономические потери от онкологических заболеваний россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Экономические потери РФ от преждевременной смерти от рака составят 5,7 млрд долларов в годФото: Илья Московец © URA.RU

Экономические потери от онкологических заболеваний в 2011—2015 годах достигали ежегодно около 8,1 млрд долларов, сообщили специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. Расчеты строились на основе исследований, которые показали, что из-за рака женщины в среднем живут на 18 лет меньше, а мужчины — на 15.

В прогнозе до 2030 года специалисты указывают, что экономические потери от рака легкого и рака молочной железы должны снизиться, а от рака шейки матки и опухолей головы и шеи — повыситься, пишет «Коммерсант». Как пояснил изданию научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук, при расчете специалисты использовали модель, когда брали «продолжительность жизни без потерь от определенного онкологического заболевания, а потом оценивалась продолжительность жизни при наличии смертности от него», то есть время, когда человек уже не мог работать.

Эксперты отметили, что наиболее значительные экономические потери наблюдались в 2011—2015 годах из-за преждевременной смерти у мужчин от рака легкого (1,2 млрд долларов) и рака молочной железы у женщин (64 млн рублей). Далее у мужчин идет смертность от рака желудка (52 млн рублей), а у женщин рака шейки матки (34 млн рублей).

Экономические потери России от преждевременной смерти от рака, как ожидают исследователи, в 2030 году составят 5,7 млрд долларов или 0,14% ВВП. Барчук отметил, что эти данные должны быть учтены при разработке нацпрограмм, направленных на снижение показателей преждевременной смертности.

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