Виновнику смертельного ДТП в центре Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии

В ДТП на Малышева погибли двое Фото: отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП в Екатеринбурге с пятью автомобилями

По факту смертельной аварии в центре Екатеринбурга планируется инициировать уголовное дело по статье о ДТП, повлекшим гибель людей. Об этом «URA.RU» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

«Сегодня планируется принять процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности), — пояснил Горелых. — К расследованию инцидента подключились следователи специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области».

По его словам, представители полицейского областного главка продолжают работать с пострадавшими в больнице. Сейчас от медиков ожидается официальное заключение о состоянии водителя, спровоцировавшего ДТП, уточнил он.

Смертельное ДТП произошло рано утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московской. Водитель KIA Rio спровоцировал аварию, где всего столкнулись пять автомобилей. Водитель и пассажир одного из них погибли на месте. Госпитализированы трое пострадавших, в том числе водитель и пассажир корейского авто. Позже выяснилось, что эта машина была в угоне. Также сообщалось, что перед аварией инициатор инцидента, мог употреблять наркотики и алкоголь.