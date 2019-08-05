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На Ямале вспыхнули лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, экология, дым в лесу, лесные пожары, огонь, пожар, тушение пожара, пожарник, пожарный, природа
На данный момент оба очага возгорания локализованы специалистами «Ямалспаса»Фото: depositphotos.com

В Тазовском районе (ЯНАО) действуют два лесных пожара на площади девять гектаров. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного учреждения «Леса Ямала».

«В 91,5 километрах от поселка Тазовский локализованы два природных пожара на землях нелесного фонда на площади девять гектаров. Для тушения привлечены 26 специалистов „Ямалспаса“. Первый пожар начался около 17 часов 4 августа, второй — в 19 часов», — сообщили в пресс-службе учреждения. Для локализации стихии специалистам потребовалось более 17 часов.

В ЯНАО с начала пожароопасного периода в этом году зарегистрировано 104 очага природных пожаров. Их площадь составила 1854,7 гектаров.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале июля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории округа. Решение было принято из-за теплой и ветреной погоды, которая могла способствовать возникновению лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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