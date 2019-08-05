Ансамбль даст несколько концертов в Свердловской области Фото: Официальный сайт государственного ансамбля народного танца «Ингушетия»

Государственный ансамбль «Ингушетия», который едет с гастролями в Свердловскую область, грубо досмотрели сотрудники ДПС на въезде в Волгоградскую область. Как рассказал «URA.RU» представитель ансамбля, пожелавший не называть своего имени, инспекторы досмотрели автобус, несмотря на все предоставленные документы.

«Инспекторы продержали коллектив на посту около 40 минут», — рассказал собеседник агентства. Артисты также попросили не заводить в автобус собак, ведь, согласно религиозным установкам мусульман, соприкосновение с животным считается неправильным. «Им все равно на нашли просьбы», — сказал представитель, отметив, что автобус все же обыскали с собаками.

По его словам, подобные случаи на дорогах страны для представителей Республики — не редкость: «Чаще всего это происходит из-за личной прихоти того или иного инспектора или из-за личной неприязни. Постоянно досматривают, идут на принцип», — говорит собеседник агентства. «Вплоть до окончания территории Северного Кавказа такое случается», — отметил он.

«Мы просто так это не оставим, мы дадим огласку этому случаю», — заявил собеседник агентства. Артисты опубликовали видеозапись инцидента на своей официальной странице в Instagram. Ансамбль обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой принять меры в отношении инспекторов. В комментариях член Общественной палаты Чечни Мансур Солтаев посоветовал: «Готовьте коллективные обращения в МВД России и прокуратуру».

Государственный ансамбль «Ингушетия» в данный момент находится в пути в Свердловскую область, озвученные ранее даты концертов из-за инцидента менять не собираются.