Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снизит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов. Данное решение принято в связи с недавним снижением ключевой ставки в России.
«Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%. Снижение составит 0,5 процентных пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома», — сообщает
Ранее Центробанк объявил о решении снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25%. В следующий раз вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки будет рассматриваться руководством ЦБ в начале сентября, не исключено, что по этому вопросу будет принято положительное решение и ставка снизится вновь.
Как писало «URA.RU», не так давно Сбербанк России приостановил программу по рефинансированию действующих ипотечных кредитов. Решение об этом было принято после предыдущего снижения Центробанком ключевой ставки (тогда она была понижена до 7,5% годовых). В апреле стало известно о планах правительства по введению ипотеки на строительство частных домов.