Журналист Владимир Познер удивил коллег положительным высказыванием о Иосифе Сталине. По словам Познера, ранее высказывавшего недоброжелательное отношение к вождю, Сталин «создал сильное государство».
Кадры, на которых запечатлено выступление именитого журналиста, появилось в telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева. «Так или иначе из страны совершенно отсталой, а это так, он создал мощную страну», — говорит на видео Познер. Соловьева такая позиция коллеги удивила. «Дожили», — написал он, добавив удивленный и смеющийся смайлики.
Ранее в своей программе Познер рассказывал об отношении к временам СССР, когда страной правил Сталин. По его словам, все граждане страны испытывали чувство страха: « Не дай бог сказать что-то не то». Познер также выказал радость по поводу того, когда после смерти вождя культ его личности был разоблачен, передает «Утро.ру».