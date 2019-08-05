Алексею Теслеру показали самый современный вагон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер предложил руководству Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) передать один из трамваев, выпускаемых предприятием, на обкатку в Челябинск. 5 августа Текслер побывал на УКВЗ, передает корреспондент «URA.RU» из Усть-Катава. Завод входит в структуры Роскосмоса.

Текслеру показали новую модель низкопольного вагона серии 71- 633. Руководство завода сообщило, что если власти области решят выкупить партию таких вагонов, то предприятие подготовит продукцию в кратчайшие сроки и качественно. Текслер предложил передать один трамвай на испытания в областной центр.

«Пусть челябинцы увидят товар лицом, — пояснил он. — И сам трамвай продемонстрирует свои качества в условиях реальности. К тому же мы запланировали обновление общественного транспорта». На УКВЗ заявили, что готовы обсудить это предложение.

Ранее сообщалось, что руководство УКВЗ рассчитывает на то, что правительство области купит сто трамваев для Челябинска и Магнитогорска. Это помогло бы вывести завод из сложной ситуации.

В Усть-Катав Текслер прибыл из Аши, где устроил разнос районному главе Виктору Лукьянову. 6 августа врио губернатора посетит Трехгорный и Катав-Ивановск.

Алексей Текслер (слева) предложил директору УКВЗ Артему Бахареву (справа) передать один из вагонов на обкатку в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU