Югорчане едут в командировку в горящую Сибирь

В Иркутскую область летят югорские пожарные. Они примут участие в тушении лесных пожаров в Сибири.
«У югорчан есть опыт работы по тушению лесных пожаров в регионе и за его пределами. По просьбе руководителей Иркутской области направляем отряд базы авиационной и наземной охраны лесов в составе 54 человек», — об этом сообщила в своем instagram-аккаунте губернатор Югры Наталья Комарова.
По информации директора Ханты-Мансийской базы авиалесоохраны Ивана Шевцова, в Сибирь летят пожарные из Лугового, Советского и Нягани, а также два летчика-наблюдателя из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и два специалиста Ханты-Мансийской авиабазы. Применение техники в данной ситуации невозможно. «Лопата и ранцевый лесной аппарат — основные средства, которыми будут вооружены огнеборцы. Задача нам понятна», — добавил Шевцов.
Группа югорских специалистов вылетает в Братск этой ночью. Ранее «URA.RU» писало, что 31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от регионов и федерального центра принятия срочных мер по тушению лесных пожаров в Сибири. В Сибирь уже отправились уральские военные, также туда выехал глава Минприроды РФ, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Общая площадь лесных пожаров составляет более 3,5 млн гектаров.