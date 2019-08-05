04 августа 2019
03 августа 2019
02 августа 2019

Югорчане едут в командировку в горящую Сибирь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, экология, пламя, дым в лесу, лесные пожары, огонь, пожар, тушение пожара, пожарник, пожарный, природа, деревья горят
На борьбу с огнем отправляются 54 югорских пожарныхФото: depositphotos.com

В Иркутскую область летят югорские пожарные. Они примут участие в тушении лесных пожаров в Сибири.

«У югорчан есть опыт работы по тушению лесных пожаров в регионе и за его пределами. По просьбе руководителей Иркутской области направляем отряд базы авиационной и наземной охраны лесов в составе 54 человек», — об этом сообщила в своем instagram-аккаунте губернатор Югры Наталья Комарова.

По информации директора Ханты-Мансийской базы авиалесоохраны Ивана Шевцова, в Сибирь летят пожарные из Лугового, Советского и Нягани, а также два летчика-наблюдателя из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и два специалиста Ханты-Мансийской авиабазы. Применение техники в данной ситуации невозможно. «Лопата и ранцевый лесной аппарат — основные средства, которыми будут вооружены огнеборцы. Задача нам понятна», — добавил Шевцов.

Группа югорских специалистов вылетает в Братск этой ночью. Ранее «URA.RU» писало, что 31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от регионов и федерального центра принятия срочных мер по тушению лесных пожаров в Сибири. В Сибирь уже отправились уральские военные, также туда выехал глава Минприроды РФ, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Общая площадь лесных пожаров составляет более 3,5 млн гектаров.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...