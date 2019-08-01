Губернатор, назвавший борьбу с пожарами вредной, поблагодарил Путина за помощь в их тушении

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента России Владимира Путина и Минобороны за помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом ранее глава региона заявлял, что тушить пожары в лесах вредно и бессмысленно.
«Я хотел бы выразить благодарность нашему президенту и Министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда мощную авиационную группировку», — цитирует ТАСС красноярского губернатора. По словам Александра Усса, в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в регионе изменится в лучшую сторону.
Ранее Усс говорил, что бороться с лесными пожарами не имеет смысла. По словам губернатора, распространение огня в лесу является естественным процессом, в связи с чем тушить лесные пожары вредно. Комментируя заявление Усса, спасатель первого класса Андрей Туманов в разговоре с «URA.RU» назвал их глупостью.
31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал принятия срочных оперативных мер по тушению лесных пожаров в Сибири от регионов и федерального центра. В Сибирь уже отправились уральские военные, также туда выехал глава Минприроды РФ, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, отмечает агентство Nation News. Общая площадь лесных пожаров составляет более 3,5 млн гектаров.
Крупные лесные пожары зафиксированы в десяти российских регионах. В пяти субъектах РФ введен режим ЧС. В ближайшее время дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске.