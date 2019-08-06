Чиновникам попросили увеличить командировочные ради «уровня жизни»

Чиновникам просят поднять командировочные Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители профсоюзов предложили увеличить чиновникам суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни». Письмо с таким предложением за подписью зампреда Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают по 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. «100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — приводит газета «Известия» слова председателя профсоюза работников государственных учреждений Николая Водянова. В конечном итоге чиновники вынуждены «нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни», считает Кузьмина.

В письме не указано конкретной суммы, до которой нужно увеличить суточные. В то же время Водянов напомнил, что Налоговый кодекс дает частным компаниям возможность не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках в пределах территории страны. В аппарате Голиковой получение письма подтвердили, но от комментариев отказались. В министерстве труда журналистам посоветовали обратиться в Минфин. А там оперативно прокомментировать этот вопрос не смогли.